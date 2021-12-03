Дни узбекского кино пройдут в Казахстане

CentralAsia (UZ) - В Казахстане пройдут Дни узбекского кино, приуроченные к государственному визиту президента Шавката Мирзиёева в Нур-Султан.

Проведение мероприятий намечено на 6-8 декабря. На казахстанских телеканалах с 5 декабря стартуют показы узбекских фильмов на казахском языке. В эти же дни на отечественных телеканалах будут демонстрироваться казахские фильмы.

Также в Нур-Султане запланировано подписание меморандума о сотрудничестве по созданию двух проектов – фильмов «Соседи» и «Эшелоны идут на Восток».

«Подписание меморандума станет практическим шагом, который закрепит достигнутые в ходе Международного Ташкентского кинофестиваля договоренности по совместному созданию полнометражных кинолент. Стоит напомнить, что в рамках кинофестиваля также проходили Дни казахского кино. Меморандум станет важным этапом для укрепления и развития творческих связей между кинематографистами Узбекистана и Казахстана», - сообщил Генеральный директор Агентства кинематографии Узбекистана Фирдавс Абдухаликов.