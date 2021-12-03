Канадцы открыли монгольский гэр-ресторан в Бэйфилде

CentralAsia (MNG) - Ужин в юрте? Бейфилд, Онтарио. ресторан предлагает необычный вариант зимнего дворика.

Лето короткое, а зима длинная, особенно в туристических городах, таких как Бэйфилд, Онтарио, поэтому владельцы Olio Too добавили в свой ресторан настоящую монгольскую юрту.

«Мы называем это нашим зимним двориком. Это что-то другое. Если вы хотите, чтобы люди приезжали в Бэйфилд зимой, вы должны подарить им впечатления. Вот и все, - говорит одна из владельцев Olio Too, Джоан Оливер.

Оливер и ее партнер Брент Хиллиер добавили юрту, построенную из настоящей шерсти яка, к своему внутреннему дворику три года назад. Он работает только с октября по май, но, как правило, к концу его забронированы.

«Люди идут. На прошлых выходных у нас была группа из Сарнии. Люди приезжают из Китченера, Лондона и Торонто, чтобы просто посмотреть на юрту », - говорит Хиллиер.

Идея пришла им в голову после того, как они увидели похожую установку в пабе в Торонто. Они думали, что это сработает в их новом ресторане в Бэйфилде, чтобы привлечь посетителей в зимние месяцы, обычно более медленные.

«Мы хотим, чтобы юрта была широко известна. Мы хотим, чтобы люди уходили счастливыми, и я могу сказать вам, что у каждого, кто выходит, есть улыбка на лице», - говорит Оливер.

Оливер говорит, что юрту, рассчитанную на 18 человек, часто заказывали семьями для особых случаев, но она также открыта для небольших групп.

«Это просто новый опыт, которого вы больше нигде не получите. Где еще можно посидеть в юрте, поужинать и выпить», - говорит Хиллиер.

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