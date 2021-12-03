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Министр металлургии Индии встретился с парламентской делегацией Монголии, обсудил пути импорта коксующегося угля

CentralAsia (MNG) -  Министр черной металлургии Рам Чандра Прасад Сингх встретился в среду с парламентской делегацией Монголии во главе с Занданшатаром Гомбожавом , председателем Великого Государственного Хурала Монголии (парламента Монголии).

Рам Чандра Прасад Сингх встретился с делегацией парламента Монголии и обсудил возможность импорта качественного коксующегося угля из страны, не имеющей выхода к морю.

Парламентская делегация Монголии находится с семидневным визитом в Индии с 30 ноября 2021 года по приглашению парламента Индии, говорится в заявлении Министерства стали в четверг. Делегация и министр стали обсудили возможность импорта качественного коксующегося угля из Монголии, говорится в сообщении.

«Обе стороны выразили заинтересованность в развитии Монголии как надежного источника качественного коксующегося угля по конкурентоспособной цене. Это могло бы стать важным шагом для сталелитейного сектора Индии к возможностям секьюритизации сырья и стабильности цен в периоды роста цен на коксующийся уголь и создания альтернативных источников этого важного сырья, преодолевая ограничения предложения», - говорится в сообщении министерства.

Железная руда и коксующийся уголь — два ключевых сырья, используемых для производства стали в доменной печи. В то время как железная руда доступна в Индии; Что касается коксующегося угля, то отечественные игроки по-прежнему сильно зависят от импорта, - передает financialexpress.com.

Около 85% спроса на коксующийся уголь в Индии удовлетворяется за счет импорта.

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