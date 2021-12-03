100-летние связи между Монголией и Россией

CentralAsia (MNG) - Прошлое, настоящее и будущее близких и сложных отношений.

5 ноября 2021 года исполнилось 100 лет со дня установления дипломатических отношений между Монголией и Российской Федерацией. На протяжении столетия две страны имели больше исторических, политических и социальных общих черт, чем любые другие партнеры Монголии по всему миру, как из-за географии, так и из-за политически сформированных союзов на разных этапах правления. Выдержав испытание временем, история отношений Монголии и России свидетельствует о необычайных поворотных моментах в истории Северо-Восточной Азии.

Столетие назад, 5 ноября 1921 года, Монгольская Народная Республика (МНР) и СССР подписали Договор о дружбе, устанавливающий дипломатические отношения. Годом позже, в 1922 году, были открыты посольства в Улан-Баторе и Москве. Несмотря на это внешнеполитическое достижение, 1930-1940-е годы были коварными временами, когда политическая и религиозная идеологии сталкивались друг с другом. Около 30 000-40 000 буддийских монахов, интеллектуалов и дворян были подвергнуты чистке в Монголии — эхом сталинских чисток, проводившихся в Советском Союзе. Лишь 50 лет спустя, в 1984 году, во время перехода Цэдэнбал-Батмөнх, обе стороны примирились и положили конец этим историческим испытаниям с натиском со стороны Монголии.

Даже в трудный период 1930-40-х годов Монголия и Россия сотрудничали в ряде исторических переломных моментов.

Одним из наиболее известных примеров является битва на Халхын-Голе, где армии МНР и СССР сражались с Императорской армией Японии и японским марионеточным государством Маньчжоу-го с мая по сентябрь 1939 года. Эта серия битв была прелюдией ко Второй мировой войне, произошедшей незадолго до вторжения Германии в Польшу.

Поскольку большая часть Европы вступила в войну с нацистской Германией, Россия тоже была втянута. Поставки Монголии шерсти, теплой одежды, еды и лошадей стали спасательным кругом для русских солдат, сражающихся с немцами посреди зимы. Говорят, что во время войны России против Германии каждая пятая лошадь была монгольской боевой лошадью. В 2015 году тогдашний президент Монголии Элбэгдорж Цахиа подарил русскому народу от монгольского народа большую бронзовую статую коня под названием «По дорогам войны» — нежное напоминание о дружбе между Монголией и Россией, совместных усилиях и мягкой силе для ее продолжающихся прочных связей.

На протяжении 70 лет внутренняя и внешняя политика Монголии находилась под сильным влиянием Советского Союза с его экономическими моделями, вдохновленными социализмом. Нельзя отрицать влияние России в Монголии. Однако прочные отношения Монголии с Россией стали для Монголии важной ступенькой к признанию международным сообществом и к обретению внешней политики и дипломатической силы. В то же время промышленное и экономическое развитие России отражалось в развитии основных секторов Монголии: инфраструктуры, энергетики, железных дорог и крупных горнодобывающих предприятий, таких как Эрдэнэт. Даже после распада СССР Монголия продолжала получать прибыль от российских инвестиций. По данным МИД Монголии, «с 1990 по 2014 год объем российских инвестиций в Монголию достиг 297 миллионов долларов США, что составляет 2,1% от общего объема прямых иностранных инвестиций в Монголию».

За последние пять лет Монголия активизировала свою внешнеполитическую деятельность со своими соседями, включая Россию, чтобы воспользоваться новыми возможностями, которые потенциально могут диверсифицировать ее экономику, зависящую от добычи полезных ископаемых. В 2019 году во время государственного визита президента России Владимира Путина в Монголию две страны подписали Соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, которое еще больше сблизило Москву и Улан-Батор. Две страны расширяют сотрудничество в таких областях, как экономика, энергетика и вопросы, связанные с изменением климата.

В 2020 году Россия ратифицировала Договор о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Монголией. 25 ноября этого года, в ознаменование 100-летнего юбилея, министр иностранных дел России Сергей Лавров вручил орден Дружбы послу Монголии в России Даваа Дуламсурэну, отметив его вклад и самоотверженность в развитии Всеобъемлющего стратегического партнерства между Монголией и Россией.

Отношения между Монголией и Россией также расширяются в энергетическом секторе. Поскольку Россия обеспечивает 92% потребности Монголии в энергии, особенно в топливе, это ключевой сектор для обеих стран. Однако помимо двустороннего сотрудничества мегапроект «Сила Сибири 2», в котором участвуют Россия, Монголия и Китай, может изменить правила игры для поставок газа в Северо-Восточную Азию. Проект, предусматривающий строительство «1942 км магистральных газопроводов со 114 скважинами», предполагает транзит российского газа через Монголию в Китай. По трубопроводу «Сила Сибири-2» энергетический поворот России в Азию включает Монголию. Правительство Монголии также активно поддерживает строительство трубопровода, подписав Меморандум о взаимопонимании (MOU) с Россией в 2019 году.

В ознаменование 100-летия отношений между Монголией и Россией Министерство иностранных дел Монголии организовало научную конференцию на тему «Отношения Монголии и России: прошлое, настоящее и будущее». Конференцию открыли заместитель министра иностранных дел Б. Мөнхжин, депутат С. Одонтуяа и советник посольства России в Монголии С.А.Краминцев. На конференции историки и ученые подчеркнули тот факт, что Монголия, Россия и их народы вместе работали над преодолением вызовов и политических преобразований.

Кроме того, Посольство Российской Федерации в Монголии и Посольство Монголии в Российской Федерации организовали 92 мероприятия в течение месячного празднования вековых связей двух стран.

Кроме того, администрация президента, парламентская группа по монгольско-российским отношениям и министерство иностранных дел Монголии организовали историческую фотогалерею «Сотня событий века», в которой были представлены редкие черно-белые изображения Народной революции 1921 года. Битва на Халхын-Голе 1939 года и участие России во Второй мировой войне. Эти изображения запечатлели многие важные события, которые сформировали отношения между Монголией и Россией.

В своем вступительном слове посол России в Монголии И.К. Азизов заявил: «Мы надеемся, что фотографии, представленные на этой выставке, дадут четкое представление о 100-летней истории монголо-российских отношений и других событий, и это позволит нам увидеть эти события в большой картине».

автор: Болор Лхаажав — исследователь, специализирующийся на Монголии, Китае, России, Японии, Восточной Азии и Америке. Она имеет степень магистра азиатско-тихоокеанских исследований Университета Сан-Франциско.

перевод с английского: Татар С.Майдар

источник: The Diplomat

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