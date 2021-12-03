АБР одобрил $ 20 млн на поддержку инфраструктуры Монголии

CentralAsia (MNG) - Азиатский банк развития (АБР) утвердил ссуду в размере 20 миллионов долларов США для механизма финансирования малых расходов (small expenditure financing facility - SEFF), который будет финансировать серию мелкомасштабных мероприятий для поддержки готовности и усиления реализации крупных инфраструктурных проектов, предложенных АБР в Монголии.

«Выполнение комплексного портфеля потребует высокого уровня готовности проекта, особого внимания к администрированию проекта и всесторонней поддержки правительства в управлении контрактами на закупки и проектами», - сказал главный специалист АБР по инфраструктуре Арун Рамамурти. «Этот механизм повысит эффективность, устойчивость, оперативность и готовность проектов, финансируемых АБР в Монголии».

У Монголии более скудная базовая экономическая инфраструктура, чем у большинства стран. Правительство уделяет приоритетное внимание развитию инфраструктуры, чтобы ускорить восстановление после пандемии коронавируса (COVID-19), привлечь прямые иностранные инвестиции и участие частного сектора, а также стимулировать создание рабочих мест.

Приоритетные сектора SEFF будут включать транспорт, водоснабжение и другую городскую инфраструктуру и услуги, сельское хозяйство, природные ресурсы, развитие сельских районов и энергетику. Каждое мероприятие будет связано со страновой стратегией партнерства АБР для Монголии на 2021–2024 годы.

Средство будет поддерживать подготовку проектов, проектную деятельность и институциональное укрепление для рассматриваемых проектов, финансируемых АБР, на период с 2022 по 2024 годы. Это включает управление движением в Улан-Баторе и другие меры по улучшению транспорта, энергетику, улучшение экспортно-ориентированной логистики, управление сельским хозяйством и животноводством. цепочка поставок и улучшение региональных проектов связи.

Объект также будет поддерживать пилотные испытания передовых технологий и подходов к управлению для снижения затрат жизненного цикла, таких как интеллектуальное управление дорожным движением в Улан-Баторе, повышение эффективности и качества услуг и минимизация негативных экологических и социальных воздействий.

Объект будет способствовать повышению эффективности и устойчивости проекта, наращиванию потенциала и поддержке реализации новых проектов, институциональной эффективности, совершенствованию управления, подготовке защитных документов, финансовому и экономическому анализу последующих проектов, а также эксплуатации и техническому обслуживанию. Институциональные механизмы для предлагаемой системы общественного транспорта в Улан-Баторе — это первое мероприятие, запланированное в рамках объекта.

Общая стоимость проекта до 2026 года составляет 21,50 миллиона долларов, при этом государственное финансирование в размере 1,50 миллиона долларов США.

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