В Улан-Баторе состоялась панельная дискуссия по космической безопасности и пространственной геополитике

CentralAsia (MNG) - По случаю 30-летия создания Школы международных отношений и государственного управления (ШМОГУ) Государственного университета Монголии (ГУМ) была организована панельная дискуссия на тему «Х-тактика: космическая безопасность, пространственная геополитика» была организована Монгольской ассоциацией международных исследований «Golden Linkage», Монгольской ассоциацией космических технологий (MАКТ), «Moon Village Association» — Венской Международной ассоциацией исследования луны и Государственном университетом Монголии в библиотеке ГУМ.

Во время панельной дискуссии исследователи и участники обменялись информацией и обсудили, как быстро развивающаяся космическая эра и технологические достижения влияют на международную безопасность и геополитическую среду, а также какие возможности и риски это принесет внешней и внутренней безопасности Монголии.

Президент MАКТ, доцент ГУМ Д-р Д. Эрдэнэбаатар, старший инженер MАКТ, доктор и доцент ГУМ T. Төртогтох, национальный координатор по Монголии в ассоциации«Moon Village Association», Ц. Мөнхбаяр выступили с презентациями, и директор ШМОГУ, ГУМ д-р профессор Г. Баттулга был модератором дискуссии.

В своих презентациях докладчики говорили о космической эре 21 века как о новых возможностях для экономического роста, программе космических технологий и инженерного образования, а также о влиянии космического сектора на социально-экономику Монголии. Участники активно участвовали в дискуссии и согласились с тем, что новые возможности, которые откроются с развитием космических технологий, станут отличной поддержкой и инструментом для преодоления отставания в развитии Монголии.

В заключение участники единодушно поддержали проведение регулярных консультаций и встреч с монгольскими исследователями, исследовательскими учреждениями и странами-партнерами по развитию по вопросам космической безопасности.

В мероприятии приняли участие представители Посольства Японии, Посольства Республики Корея и Посольства Республики Индии в Монголии.

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