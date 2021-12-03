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Площадь орошаемых посевных земель Монголии увеличится на 8 тыс.гектаров

CentralAsia (MNG) -  Общая площадь орошаемых земель в следующем году будет увеличена на 8 тысяч гектаров в рамках проекта «Овощеводство и орошаемое земледелие» стоимостью 46,2 миллиона долларов США, финансируемого Азиатским банком развития.

Правительство организовало тендер на проект по модернизации и установке ирригационных систем в сомонах Тайшир и Халиун аймака Говь-Алтай, в сомонах Эрдэнэбурэн и Алтай Ховд аймака, в сомонах Сагсай и Баяннуур аймака Баян-Өлгий, в сомонах Тэлмэн и Улийстай аймака Завхана, в сомоне Сант аймака Сэлэнгэ , в сомоне Батсумбэр аймака Тав и в сомоне Хэрлэн аймака Хэнтий.

Модернизация ирригационных систем даст возможность развивать интенсивное земледелие, и более 3 тысяч местных жителей получат выгоду от проекта.

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