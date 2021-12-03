МИД Монголии вызвал посла Южной Кореи из-за издевательств над монгольской ученицей в корейской школе

CentralAsia (MNG) - 2 декабря государственный секретарь МИД Н.Анхбаяр вызвал в МИД Ким Сан Чхоля, заместителя главы миссии посольства и консула Ким Тэ-Вана Южной Корея в Монголии.

Причина заключалась в том, что гражданка Монголии и ученица средней школы в Янсане, Южная Корея, подвергалась издевательствам, преследованию и угрозом со стороны корейских сверстников.

Государственный секретарь Н.Анхбаяр выразил сожаление по поводу того, что корейские старшеклассники нарушили права и свободы гражданина Монголии, напали на нее и причинили моральный и физический вред. При этом он сказал, что корейская сторона должна обратить особое внимание на это дело, которое шокировало всех монголов и завершить расследование и уголовное преследование по делу, привлечь всех виновных к ответственности согласно соответствующему законодательству, предоставить монгольской стороне информацию о ходе и решениях дела, предоставляет потерпевшему опытный адвокат во время судебного разбирательства. Он призвал власти Южной Кореи немедленно обеспечить безопасность пострадавшего и ее родителей.

Он также отметил, что монгольские граждане путешествуют, учатся, работают и живут в большом количестве в Республике Корея, и должны немедленно информировать друг друга и сотрудничать друг с другом в случае будущих нарушений прав граждан Монголии и Кореи в соответствии с международное право и соглашения.

Заместитель главы представительства Республики Корея Ким Сан Чхол выразил сожаление по поводу инцидента и сказал, что он сообщит об этом в центр и инфоримировать об этом.

Ким Сан Чхол, заместитель главы миссии посольства Республики Корея в Монголии, сказал журналистам: «Я глубоко опечален этим инцидентом в годовщину установления дружеских отношений между Монголией и Кореей. Я надеюсь, что корейская полиция решит дело справедливо и честно. Подробная информация будет предоставлена ​​непосредственно Правительству Монголии. Правительство Кореи позаботится о безопасности школьницы и ее семьи».

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