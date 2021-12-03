В Монголии увеличилось количество обращающихся за загранпаспортами

CentralAsia (MNG) - Чтобы предотвратить распространение пандемии по миру, большинство стран закрывают свои границы и запрещают въезд иностранцам и Монголия не исключена. Как только были зарегистрированы первые случаи заражения внутри страны, граница была закрыта, а количество выезжающих за границу сократилось. В последнее время количество людей, покидающих страну, уменьшилось, и некоторые из них были возмущены и разочарованы тем, что не могут вернуться на родину. Официальные лица заявляют, что с октября число людей, покидающих страну, увеличилось.

«Из-за эпидемии количество выезжающих за границу уменьшилось. В последние месяцы, в октябре и ноябре, трафик увеличился по сравнению с предыдущими месяцами. Ежедневно в нашем районе заказывают загранпаспорта 45-55 человек. Пункты заказа загранпаспорта увеличились по сравнению с предыдущими, - сказала Б.Энхмэнд, начальник отдела Управления государственной регистрации Сухэ-Баторского района.

По данным Государственной регистрационной службы, в период с января по ноябрь 2020 года загранпаспорта заказали 83,785 человек, а в период с января по ноябрь 2021 года - 88,665 человек. В ноябре за загранпаспортами обратились 11 458 человек.

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