Монгольский стартап «Чимэгэ» стал одним из 40 лучших стартапов в мире и одним из 10 лучших в Азии

CentralAsia (MNG) - Монгольский стартап «Чимэгэ» (технология, распознающая звуки монгольского языка и переводящая речь или аудиофайлы в текст) стал одним из 40 лучших в мире и одним из 10 лучших в Азии.

Как сказал основатель компании С.Бадрал, технология «Чимэгэ» была представлена ​​в сентябре 2020 года, но не была широко доступна из-за строгого карантинного запрета.

«В то время мы обратились в международную прессу с просьбой сообщить, что мы разработали технологию для перевода монгольской речи в текст, но безрезультатно. Поэтому в этом году мы начали участвовать в международных конкурсах, чтобы представить и быть признанным технологию «Чимэгэ». Нашим первым соревнованием был Startup World Cup, крупнейшее в мире соревнование для 100 тыс. стартапов. На конкурсе была выбрана из Монголии и стал одной из 50 компаний, представленных в Кремниевой долине, но была отложен из-за пандемии и это состоится в сентябре 2022 года. Мы также участвовали в Startup World Cup Asia в Гонконге и вошли в топ-7 стартапов Азии», - рассказал С.Бадрал.

После этого, в сентябре, они приняли участие в конкурсе Hello Tomorrow, который известен в мире как экосистема Deep Tech, и выиграли первый этап и получили премию Deep Tech Pioneer, сказал он.

«Теперь мы едем в Париж на следующий раунд», - сказал он.

В октябре система «Чимэгэ» снова представляла Монголию на WSA – World Summit Awards и была выбрана для следующего раунда. Глобальные результаты будут объявлены в конце января 2022 года. Она также участвовала в конкурсе ITU Digital World Awards и вошла в десятку лучших стартапов в категории образовательных инноваций EdTech.

В Улан-Баторе 22 сентября 2020 года состоялась официальная презентация технологии «Чимэгэ», которая распознает звуки монгольского языка и переводит речь или аудиофайлы в текст и наоборот через любое цифровое устройство и даже в интернете.

Презентацию технологии «Чимэгэ» проводила технология, а не человек. Для этого был создан первый в Монголии робот ведущий с искусственным интеллектом - «Марал Эй Ай».

«Чимэгэ бичээч» — это система для преобразования речи в текст, которую можно использовать в двух форматах: веб-сайт и мобильное приложение. В зависимости от качества записи, человеку потребуется в среднем 3-8 часов, чтобы напечатать и прослушать часовую запись, а «Чимэгэ бичээч» способна перевести часовую речь в текст за 4 минуты и сэкономит в 75–120 раз больше времени, при этом данная технология обеспечивает 97-процентную точность записи. Также установлена программа редактирования текста, что позволяет снизить затраты, облегчить труд и повысить производительность.

Технологию Чимэгэ можно использовать в госучреждениях при составлении протоколов, в медицине для записи истории болезни или написания рецептов лекарств, в журналистике, в сфере образования и так далее.

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