Ученые из ЮАР выяснили, что омикрон-штамм в три раза повышает риск повторного заражения COVID-19

CentralAsia (CA) - Штамм коронавируса «омикрон» в три раза более заразный для людей, переболевших COVID-19, чем штаммы «бета» и «дельта». Об этом говорится в препринте исследования, проведенного южноафриканским Центром эпидемиологического моделирования и анализа DSI-NRF, передает журнал Мedrxiv.org.

В исследовании учитывались данные с 4 марта 2020 года по 27 ноября 2021 года, собранные Минздравом ЮАР. Как уточняет агентство AFP, это первые эпидемиологические доказательства того, что полученный после перенесенного коронавируса иммунитет может не защитить от заболевания омикрон-штаммом.

Согласно исследованию, по состоянию на 27 ноября в ЮАР из 2,8 млн заболевших коронавирусом 35 тыс. 670 человек заразились повторно. Авторы препринта делают вывод, что при омикрон-штамме снижается опасность первичного заражения и увеличивается риск повторного заболевания.

«Полученные данные показывают, что омикрон-штамм в значительной степени способен обходить иммунитет от COVID-19, полученный переболевшими… Остается неизвестным, может ли «омикрон» обходить иммунитет, полученный от вакцины, и как сможет пониженный иммунитет защитить от тяжелой формы заболевания и смерти», — говорится в документе.

Директор южноафриканского центра DSI-NRF Джульет Пуллиам опубликовала в Twitter несколько составленных учеными графиков, по которым отслеживали заболеваемость «омикроном». Она уточнила, что большинство из тех, кто недавно заразился COVID-19 повторно, также переболели дельта-штаммом вируса.

First, we construct a null model of no change in reinfection risk and compare observed patterns to projections under the null model. Using this approach, we start to see reinfection numbers exceeding the projection intervals from mid-November in Gauteng and nationally. pic.twitter.com/zJN4ZvFCjU