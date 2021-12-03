В Берлине прошла церемония проводов Ангелы Меркель. Видео

CentralAsia (CA) - В Берлине прошла церемония под названием «Вечерняя заря» в честь Ангелы Меркель в связи с ее уходом с поста канцлера ФРГ, передает Deutsche Welle.

Церемонию организовал бундесвер - вооруженные силы Германии.

Это мероприятие - ключевой момент перед уходом Меркель из правительства после 16 лет работы. Официально она покинет пост канцлера в начале следующей недели, до 8 декабря.

Отмечается, что церемония «Вечерняя заря» - это высший знак уважения, который гражданский человек может получить от немецких военных. Она ведет свою историю с XVI века, но немецкие канцлеры удостаиваются такой чести с 1998 года, когда с поста главы правительства ФРГ ушел Гельмут Коль.

Из-за антикоронавирусных ограничений церемонию провели в ограниченном формате. Ее посетили около 200 человек, в том числе - 52 человека, занимавшие посты федеральных министров во время правления Меркель.

После короткого выступления Меркель военный оркестр исполнил несколько композиций, в том числе три - по выбору Меркель. Перед своим уходом канцлер попросила исполнить песню Нины Хаген Du hast den Farbfilm vergessen (Ты забыл цветную пленку).

Преемником Меркель на посту канцлера Германии станет 63-летний член Социал-демократической партии ФРГ Олаф Шольц. На протяжении последних трех лет он занимал пост вице-канцлера и министра финансов в правительстве Меркель. Ожидается, что формально его кандидатура будет утверждена до 8 декабря. В этом случае Меркель не хватит лишь двух недель до рекорда пребывания на посту канцлера, который принадлежит Гельмуту Колю.

Ранее Ангела Меркель подтвердила, что больше не намерена заниматься политикой после ухода с поста.