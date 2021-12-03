В Монголии число случаев COVID-19 снизилось на 70%, а смертность — на 4,5%

CentralAsia (MNG) - «В Монголии количество подтвержденных случаев снизилось на 70 процентов. Число пациентов, находящихся под наблюдением на дому, уменьшилось с 66 000 до 10 000. Смертность снизилась в 4,5 раза», - говорит О.Батбаяр, советник министра здравоохранения.

«На сегодняшний день омикронная версия пандемии выявлена ​​в 25 странах мира. Новая версия заражает людей с ослабленной иммунной системой. Страны проводят оценку рисков и устанавливают ограничение. Moderna и Pfizer объявили о планах выпустить вакцину для новой версии. Однако исследование исследовательской группы Оксфордского университета показало, что третья доза вакцины против коронавируса защищает от варианта омикрон. В частности, было сообщено, что бустерная доза очень эффективена, поскольку дополнительные дозы увеличивают иммунные «Т-клетки» и усиливают иммунный ответ. Граждане начали активно участвовать в приеме дополнительных доз. Министерство здравоохранения Израиля вчера также заявило, что люди, получившие две дозы вакцины и дополнительные дозы от коронавируса, на 90 процентов защищены от версии омикрон. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила пожилых и маленьких детей не выезжать за границу», - сказал он.

За минувшие 24 часа в стране выявлен 375 случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Минздрав Монголии. Общее количество заболевших возросло до 384 тыс. 085.

Из них 227 человека — лица, имевшие контакты с заболевшими в Улан-Баторе, и 147 случаев были выявлены в регионах страны, говорится в официальном сообщении.

Из общего числа пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в больницах, 2 тыс. 034 пациента находятся в легком, 2 тыс. 411 — в тяжелом, 571 — в критическом и 98 — в крайне критическом состоянии.

За сутки от коронавируса скончались 3 человека.

Общее число летальных исходов из-за COVID-19 в Монголии увеличилось до 1 тыс. 938.

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