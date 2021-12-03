Отношения стратегического партнерства между Монголией и Индией будут и дальше углубляться

CentralAsia (MNG) - В рамках официального визита в Республику Индия спикер Дж. Занданшатар 1 декабря провел встречу с министром иностранных дел Индии доктором Субрахманьямом Джайшанкаром.

В ходе встречи спикер Г. Занданшатар выразил удовлетворение постоянным развитием отношений и сотрудничества между Монголией и Индией, основанных на общих ценностях, таких как исторические и культурные отношения, свободное, демократическое общество, региональный и международный мир и стабильность в соответствии с принципом Стратегического партнерства, оказывая взаимную поддержку, несмотря на тяжелые времена пандемии COVID-19. Поздравляя страну с достижением введения 1 миллиарда доз вакцины COVID-19 для ее граждан, он продолжил говорить, что рад узнать, что число случаев заражения снижается, а процент выздоровления растет в Индии.

Затем он отметил визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Монголию в 2015 году как историческое событие, которое вывело двусторонние отношения и сотрудничество на новый уровень, и выразил удовлетворение тем, как вопросы, обсужденные в ходе визита, в настоящее время успешно реализуются.

Подчеркнув важность дальнейшего углубления отношений стратегического партнерства между двумя странами и полного использования потенциала сотрудничества за счет увеличения частоты визитов на высшем уровне, спикер выдвинул предложение об организации взаимных визитов высокопоставленных официальных лиц обеих стран.

Министр иностранных дел Индии Субрахманьям Джайшанкар подчеркнул, что дружеские отношения между народами двух стран служат основой для отношений между Индией и Монголией, и выразил готовность развивать сотрудничество в сфере культуры, в частности, в творческой индустрии, как духовной. соседи связаны историей, культурой, традициями и религией.

Отметив активное сотрудничество, осуществляемое для успешной реализации проекта нефтепереработки, спикер Г. Занданшатар обратился к министру иностранных дел Индии с просьбой поддержать завершение проекта, а также в пробной транспортировке коксующегося угля в Индию, с чем согласился г-н Субрахманьям Джайшанкар.

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