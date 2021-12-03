В Казахстане за сутки выявлено 724 случая COVID-19

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 724 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- город Нур-Султан — 127;
- Карагандинская область — 125;
- Павлодарская область — 87;
- Костанайская область — 80;
- Северо-Казахстанская область — 73;
- Акмолинская область — 55;
- город Алматы — 53;
- Алматинская область — 38;
- Восточно-Казахстанская область — 25;
- город Шымкент — 15;
- Западно-Казахстанская область — 13;
- Жамбылская область — 10;
- Туркестанская область — 9;
- Атырауская область — 7;
- Кызылординская область — 5;
- Актюбинская область — 1;
- Мангистауская область — 1.
На сегодняшний день в стране всего выявлено 973 тыс. 769 заболевших коронавирусом.
Коронавирус в Казахстане
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