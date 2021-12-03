В Казахстане за сутки выявлено 724 случая COVID-19

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 724 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- город Нур-Султан — 127;

- Карагандинская область — 125;

- Павлодарская область — 87;

- Костанайская область — 80;

- Северо-Казахстанская область — 73;

- Акмолинская область — 55;

- город Алматы — 53;

- Алматинская область — 38;

- Восточно-Казахстанская область — 25;

- город Шымкент — 15;

- Западно-Казахстанская область — 13;

- Жамбылская область — 10;

- Туркестанская область — 9;

- Атырауская область — 7;

- Кызылординская область — 5;

- Актюбинская область — 1;

- Мангистауская область — 1.

На сегодняшний день в стране всего выявлено 973 тыс. 769 заболевших коронавирусом.

Коронавирус в Казахстане

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