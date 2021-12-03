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Компанию Walt Disney впервые возглавит женщина

CentralAsia (CA) -  Walt Disney впервые за 98-летнюю историю возглавила женщина. Об этом сообщается на сайте компании.

Главой совета директоров Walt Disney избрали Сьюзан Арнольд.

Сьюзан Арнольд на протяжении 14 лет была членом совета директоров компании. Она сменит в этой должности Боба Айгера. Ранее Арнольд также была руководителем инвестиционной компании Carlyle и занимала руководящие посты в Procter & Gamble и McDonald's.

Боб Айгер, подавший в отставку с должности гендиректора Disney в 2020 году, покинет компанию до конца декабря. Он проработал в этой должности 15 лет. За это время Disney совершила ряд крупных покупок: компании Pixar, Marvel, Lucasfilm и 21st Century Fox. В 2016 году компания открыла свой первый тематический парк и курорт в материковом Китае.

Кроме того, о планах уйти до конца этого года объявили еще несколько руководителей Disney, в частности глава студии Алан Хорн, президент и главный креативный директор Disney Branded Television Гэри Марш и генеральный советник компании Алан Браверман.

Ранее компания Walt Disney закрыла Blue Sky Studios, создавшую такие мультфильмы, как «Ледниковый период» и «Рио», из-за неблагоприятных экономических последствий пандемии коронавируса.

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