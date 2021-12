Компанию Walt Disney впервые возглавит женщина

CentralAsia (CA) - Walt Disney впервые за 98-летнюю историю возглавила женщина. Об этом сообщается на сайте компании.

Главой совета директоров Walt Disney избрали Сьюзан Арнольд.

Сьюзан Арнольд на протяжении 14 лет была членом совета директоров компании. Она сменит в этой должности Боба Айгера. Ранее Арнольд также была руководителем инвестиционной компании Carlyle и занимала руководящие посты в Procter & Gamble и McDonald's.

The Walt Disney Company Board of Directors has elected Susan E. Arnold as the next Chairman of the Board, effective December 31, 2021: https://t.co/KgV7Jiby8d pic.twitter.com/y5C96saOJn