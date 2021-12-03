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В Монголии более 700 тыс. человек получили бустерную прививку от COVID-19

CentralAsia (MNG) -  По состоянию на 3 декабря в Монголии первую дозу вакцины от коронавируса получили 2 млн 261 тыс. 082 человека (69,5 %), вторую – 2 млн 152 тыс. 387 (66,2%), третью - 710 тыс. 803 (22,0%).

В большинстве самоуправлений Монголии среди взрослого населения уровень иммунизации взрослого населения от коронавирусной инфекции достиг 64-процентного охвата.

Бустерную дозу вакцины могут получить все, у кого после прохождения первичного курса вакцинации прошло три месяца.

Коронавирус в Монголии
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