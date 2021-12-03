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Айгерим Абдибекова представит Казахстан на конкурсе «Миссис Вселенная 2021». Фото

CentralAsia (KZ) -  27-летняя Айгерим Абдибекова из Нур-Султана представит Казахстан на конкурсе среди замужних «Миссис Вселенная - 2021», передает Tengrinews.kz.

Конкурс пройдет с 17 по 26 февраля 2022 года в Сеуле (Южная Корея). Год назад на «Миссис Вселенная» победу одержала супруга певца Кайрата Нуртаса Жулдыз Абдукаримова. Теперь она передаст корону новой победительнице.

Айгерим Абдибекова узнала о конкурсе уже давно, в этом году она решила подать заявку на онлайн-кастинг и была очень рада, что получила возможность представить республику.

«Очень рада представлять нашу страну на мировой арене в качестве миссис, ведь это совсем другой уровень, где смотрят не только на внешние данные, но и на внутреннюю составляющую. Девушки-участницы показывают, как прекрасно совмещают семью и карьеру, благотворительность и свои таланты. Также затрагивается тема прав женщин в каждой из стран. Очень приветствуется, если кандидат занимается полезными общественными делами, помогает окружающим и подает положительный пример», - поделилась Айгерим.

Девушка имеет большой опыт участия в конкурсах красоты. В 2013 году она выиграла титул «Мисс Астана» и представляла столицу на «Мисс Казахстан», где вошла в топ-7. Также завоевывала титулы «Мисс Азия - 2015» и Top Model Globe 2015 на международных конкурсах.

Айгерим уже начала подготовку к конкурсу, репетируя номер для шоу талантов, а также готовит материал для презентации своей страны, еще больше углубляясь в культуру Казахстана. Недавно она решила освоить новую профессию и учится на digital-маркетолога.

«Очень актуальная профессия, так как из-за пандемии большинство компаний работают на онлайн-платформах. Создание контента, продвижение товаров или услуг - все это стремительно вошло в нашу жизнь. Надеюсь, что в дальнейшем вырасту как профессионал своего дела и буду полезна обществу», - сказала девушка.

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