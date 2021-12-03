Впервые в Узбекистане пройдет Генеральная ассамблея Всемирной туристской организации

CentralAsia (UZ) - 25-я сессия Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации (ЮНВТО) пройдет в 2023 году в Самарканде, сообщила пресс-служба Госкомтуризма Узбекистана.

О проведении очередной Генассамблеи ВТО в Узбекистане стало известно после голосования в рамках 24-й сессии ЮНВТО, состоявшейся в Мадриде.

«Проведение 25-й сессии Генеральной Ассамблеи ЮНВТО в древнем Самарканде привлечет более тысячи иностранных гостей и принесет доход местному населению и ремесленникам. Кроме того, проведение мероприятия высокого уровня в Узбекистане, несомненно, привлечет внимание мировых СМИ, что в конечном итоге послужит продвижению туристического потенциала страны и привлечет еще больше туристов в нашу страну», – отметил вице-премьер, руководитель Комплекса по вопросам образования, здравоохранения, физической культуры, спорта и туризма Узбекистана Азиз Абдухакимов.

Генеральная ассамблея ЮНВТО является важнейшим двухгодичным туристическим форумом, а проведение такого мероприятия высокого уровня организации ООН в Узбекистане – первым историческим событием.