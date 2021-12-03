Узбекистан подтвердил готовность к членству в ЕАБР

CentralAsia (UZ) - Узбекистан подтвердил готовность к членству республики в Евразийском банке развития. Об этом 2 декабря заявил вице-премьер Узбекистана Джамшид Кучкаров на полях II Евразийского конгресса. Председатель Правления ЕАБР Николай Подгузов прокомментировал намерение республики присоединиться к банку.

Узбекистан подал заявку на членство в Евразийском банке развития, заявил вице-премьер Узбекистана Джамшид Кучкаров на пленарной сессии II Евразийского конгресса в Москве. «Также мы являемся наблюдателем в ЕАЭС. Правительство республики ведет большую подготовительную работу по вступлению в ЕАЭС», – отметил вице-премьер.

В свою очередь, председатель правления ЕАБР Николай Подгузов сообщил, что согласование вступления Узбекистана с акционерами банка уже находится на продвинутой стадии. «Впервые с 2011 г. ЕАБР ждет расширение за счет такого уважаемого и мощного акционера как Узбекистан», – подчеркнул глава ЕАБР.

Подгузов также приветствовал, что Ташкент «разделяет тезисы, которые соотносятся с тематикой Евразийского экономического союза и полностью соответствуют тематике стратегии Евразийского банка развития». «Если вы станете участником банка, то получается, что вы уже одобрили нашу стратегию. Значит, мы начнем ее активно реализовывать в Узбекистане. Мы очень ждем вашего присоединения», – добавил он.

В конце 2020 г. Узбекистан получил статус страны-наблюдателя при Евразийском экономическом союзе. Интерес к дальнейшему углублению интеграции высказывали как в самом Узбекистане, так и среди членов ЕАЭС. В марте 2021 г. парламент страны принял дорожную карту по развитию сотрудничества с Союзом.

Акционерами Евразийского банка развития (ЕАБР) являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Россия. Банк привлекает финансовые ресурсы в виде облигаций, займов, ценных бумаг.