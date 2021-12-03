Вице-премьеры Узбекистана и Южной Кореи обсудили предстоящий визит Мирзиеева

CentralAsia (UZ) - В четверг, 2 декабря, заместитель премьер-министра – министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков в формате видеоконференции провел переговоры с заместителем премьер-министра – министром экономики и финансов Республики Корея Хонг Нам Ки, сообщили в пресс-службе МИВТ.

На повестке стояли вопросы подготовки к предстоящему визиту президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Республику Корея. Как сообщалось ранее, президент Узбекистана посетит Южную Корею с визитом в декабре этого года.

Стороны выразили приверженность активному взаимодействию по организации намеченных мероприятий, а также обсудили экономическую составляющую визита на высшем уровне, имея в виду прорабатываемые соглашения в области инвестиционного, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества.

Отмечается, что для качественного наполнения предстоящих мероприятий практическим содержанием и выхода на «твердые» договоренности созданы три совместные рабочие группы, задачей которых будет являться ускоренное решение имеющихся вопросов в части двустороннего сотрудничества в приоритетных направлениях.

Первый зарубежный визит Мирзиёева после избрания на второй срок состоялся в Турцию, где он принял участие в саммите лидеров стран Тюркского совета. 19 ноября глава Узбекистана посетил Российскую Федерацию.