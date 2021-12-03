СМИ обнародовали размеры зарплат министров из правительства талибов

CentralAsia (CA) - Афганское издание 8am.af опубликовало зарплатные ведомости министров правительства, сформированного в Афганистане радикальным движением «Талибан». Самая высокая зарплата у главы правительства муллы Мохаммад-Хасана Ахунда — около $2 тыс. (198 тыс. афгани).

Вице-премьеры (их двое в правительстве «Талибана») получают по 183 тыс. афгани ($1900), председатель Верховного суда — 167 тыс. 750 афгани ($1750), министры — по 137 тыс. 250 афгани ($1430). Столько же, сколько министры, получает глава разведывательного управления — сейчас эту должность занимает Абдул-Хак Васик, являвшийся заместителем руководителя разведки «Талибана», когда движение вело партизанскую войну против иностранных войск и проамериканского правительства Афганистана. Зарплата главы администрации правительства составляет 122 тыс. афгани ($1270). Губернаторы провинций получают по 91 тыс. 500 афгани ($953). При этом мэр Кабула зарабатывает больше — его зарплата составляет 106 тыс. 750 афгани ($1100).

Как пишет издание, при таких, довольно высоких по афганским меркам, зарплатах вряд ли высокопоставленным талибам приходится оплачивать из своего кармана проживание в президентском дворце Арг в Кабуле или весьма комфортных апартаментах столицы и других афганских городов. Вероятно, им также не приходится оплачивать еду, транспорт и нести прочие расходы, которые являются ежедневными для большинства жителей Афганистана.

Для сравнения — зарплата бывшего афганского президента Ашрафа Гани составляла 960 тыс. афгани в месяц — по тому курсу это было эквивалентно $13 тыс. 400. После захвата власти талибами курс афгани заметно снизился.

В 2018 году в афганское министерство торговли и промышленности был нанят советник из Германии Вольфганг Пласа Убер, которому была назначена зарплата в $41 тыс. ежемесячно. Когда журналисты опубликовали эту информацию, она вызвала широкий негативный резонанс в афганском обществе. Вообще высокопоставленные чиновники и генералы предыдущего правительства Афганистана старались публично не рассказывать о размерах своих зарплат. Так же, как и высокопоставленные талибы сейчас, министры и генералы свергнутого правительства пользовались за государственный счет многими необходимыми или даже излишними благами. Афганистан входил в число самых коррумпированных стран в мире. Например, лидер общины афганских узбеков маршал Абдул-Рашид Дустум смог оплатить строительство почти десятка резиденций для себя в разных регионах страны.

«Талибан» объявил состав своего правительства 7 сентября. В него вошли исключительно члены радикального движения, причем, почти все — из числа пуштунов. Среди министров и заместителей министров оказались, в том числе, талибы, которые объявлены в международный розыск либо находятся в черных списках за причастность к терроризму. В правительство не вошла ни одна женщина.

Позже были учреждены новые министерские или сопоставимые с министерскими должности. В числе вновь назначенных высокопоставленных чиновников правительства опять оказались исключительно члены «Талибана», часть из которых находится под санкциям ООН.