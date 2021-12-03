В Хархоруме состоится торжественное заседание парламентской сессии Монголии

CentralAsia (MNG) - По случаю 110-летия Победы Национально-освободительного движения и восстановления независимости в Хархоруме, ныне в сомоне Хархорин аймака Өвөрхангай, где когда-то находился Хархорум, столица Монгольской империи, состоится торжественное заседание сессии парламента.

Революция 1911 года за национальное освобождение является историческим событием, поскольку страна смогла положить конец правлению маньчжурской династии Цин, которое длилось более 200 лет. 29 декабря 1911 года Монголия провозгласила свою независимость и учредила Богдханское ханство в Монголии.

В торжественном заседании парламентской сессии виртуально соберутся иностранные и отечественные гости и представители, учитывая нынешнюю ситуацию с пандемией. Что касается парламентариев, то они примут участие в дискуссии о развитии долины Орхон, которая когда-то была экономическим и культурным центром, соединяющим восток и запад во времена Монгольской империи.

День национального освобождения и независимости отмечается как национальный праздник с 2011 года.

Хархорум — столица Монгольской империи в 1220—1260 годах. В настоящее время — город, центр сомона Хархорин аймака Өвөрхангай Монголии. Название восходит к монгольскому топониму окрестных гор «Хархорум» (монг. хар хүрэм буквально «чёрные камни вулкана»).

Датой основания города считается 1220 год, когда ставка Чингис-хана была перенесена на берега Орхона. Резиденция хана располагалась, вероятно, у горы Малгайт, на городище Тахай-балгас, где в XII веке находилась ставка Ван-хана. В. В. Бартольд считал, что город был основан Өгөдэем в 1229 году и первоначально назывался Ордубалык.

Застройка территории началась не ранее воцарения Өгөдэя (1229), который был убеждён советниками в нужности стационарной столицы. В его правление и сложилось представление о том, что Хархорум — центр монгольского государства. Угэдэй построил дворец, названный «Дворцом десяти тысяч лет благоденствия» (Түмэн амгалант). Младших чингизидов обязали также построить здесь по дворцу. В 1234 году как дворцы, так и кварталы оружейников за пределами Тахай-балгаса были обнесены крепостной стеной. Каракорум был главным лагерем, где хан оставлял семью на время своих походов, и центром производства вооружений и оснащения войск.

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