В Узбекистане дыни за неделю подорожали в полтора раза

CentralAsia (UZ) - За последнюю неделю средние оптовые цены на дыню в Узбекистане выросли на 52%, что является самым высоким недельным приростом с начала июля по начало декабря 2021 года, а текущие цены почти в 3 раза выше, чем на аналогичную дату 2020 года, отмечает аналитический портал EastFruit.

По данным портала, с начала июля по конец ноября 2021 года средние оптовые цены на дыню в Узбекистане колебались в интервале от 1100 до 2300 сум/кг (от $0,10 до $0,21). Для сравнения, в аналогичном периоде 2019-2020 гг. средние оптовые цены на этот продукт колебались от 800 до 2200 сум/кг (от $0,09 до $0,23).

Однако, за период с 25 ноября по 2 декабря 2021 года средние оптовые цены на дыню выросли с 2300 до 3500 сум/кг (от $0,21 до $0,33), т.е. на 52% за неделю. Текущие оптовые цены в 2,9 раз выше, чем на аналогичную дату 2020 года и на 75% выше, чем на эту же дату 2019 года.

Более того, с учетом сезонного роста цен на дыню в декабре и преддверии новогодних праздников, максимальные оптовые цены на дыню в Узбекистане в предыдущие годы были зафиксированы в конце декабря на уровнях: в 2019 году – 3000 сум/кг ($0,32), 2020 – 1100 сум/кг ($0,11). Соответственно, текущие оптовые цены как минимум на 17% выше предновогодних уровней предыдущих лет.

Что касается влияния внешних рынков, по мнению аналитиков EastFruit, вряд ли этот фактор можно считать основным либо значимым для такого скачка цен. Несмотря на то, объем экспорта дыни из Узбекистана за ноябрь 2021 года в натуральном выражении на 50% превысил показатель аналогичного периода 2020 года, абсолютные значение было довольно низким для этой продукции – 1318 тонн против 877 тонн. К тому же, сезон массового экспорта дыни из Узбекистана длится с июня по октябрь, на суммарную долю этих пяти месяцев приходится около 95% годового объема экспорта.