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Для таджикских мигрантов в России запустили горячую линию

CentralAsia (TJ) -  Горячая телефонная линия для граждан Таджикистана по всем вопросам трудовой миграции заработала в России. Её открыло представительство министерства труда Таджикистана в России.

Как отмечается на сайте представительства, горячую линию открыли для оказания помощи в решении проблем трудовых мигрантов, приема устных обращений и оказания правовой помощи.

«Горячая линия работает с 9:00 до 18:00 по московскому времени, и специалисты отвечают на обращения трудовых мигрантов по вопросам, связанными с их защитой, регулированием трудовых отношений, поиском достойной работы», - говорится в сообщении.

Также мигранты по линии могут обратиться по вопросам возврата невыплаченной заработной платы или за разъяснением законодательства РФ.

По данным Минтруда Таджикистана, за 10 месяцев 2021 года из Таджикистана в трудовую миграцию выехали 331 тыс. 353 человека. Это в 2,8 раза больше, чем за весь 2020 год.

Мигранты, в основном, едут в Иркутск, Читу, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Москву, Санкт-Петербург, Московскую и Ленинградскую области.

Миграционное ведомство России указывает, что численность таджикских трудовых мигрантов на территории этой страны на сегодня составляет более 1 млн человек.

По данным Центробанка РФ, объем денежных переводов из России в Таджикистан в первом полугодие этого года составил $752,4 млн, что на 10,8% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

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