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Meta (Facebook) предложила пользователям присылать свои обнаженные снимки для защиты от порномести

CentralAsia (CA) -  Meta (бывшая Facebook) вместе с британской горячей линией Revenge Porn запустила проект для защиты пользователей от порномести — StopNCII. Об этом сообщается на сайте компании Марка Цукерберга.

Meta предлагает пользователям, чьи фотографии интимного характера опубликовали или могут быть опубликованы в Facebook или Instagram, загрузить эти файлы в StopNCII. Система преобразует снимки в хэш (цифровой отпечаток) и будет искать совпадения с хэшем на своих ресурсах, чтобы удалить такие фото.

Пользоваться сервисом смогут только люди старше 18 лет. Meta заверяет, что загруженные изображения не будут куда-либо передавать, а исходный снимок останется только у самого пользователя.

StopNCII будет удалять лишь фото, идентичные оригинальному файлу. Если изображение было отретушировано или, например, обрезано, система может не распознать его. В таком случае необходимо будет отправить отдельную заявку.

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