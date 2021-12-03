Meta (Facebook) предложила пользователям присылать свои обнаженные снимки для защиты от порномести

CentralAsia (CA) - Meta (бывшая Facebook) вместе с британской горячей линией Revenge Porn запустила проект для защиты пользователей от порномести — StopNCII. Об этом сообщается на сайте компании Марка Цукерберга.

Meta предлагает пользователям, чьи фотографии интимного характера опубликовали или могут быть опубликованы в Facebook или Instagram, загрузить эти файлы в StopNCII. Система преобразует снимки в хэш (цифровой отпечаток) и будет искать совпадения с хэшем на своих ресурсах, чтобы удалить такие фото.

Пользоваться сервисом смогут только люди старше 18 лет. Meta заверяет, что загруженные изображения не будут куда-либо передавать, а исходный снимок останется только у самого пользователя.

StopNCII будет удалять лишь фото, идентичные оригинальному файлу. Если изображение было отретушировано или, например, обрезано, система может не распознать его. В таком случае необходимо будет отправить отдельную заявку.