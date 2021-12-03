В Узбекистане с 1 декабря повысились цены на алкоголь

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане постановлением Министерства финансов и Государственного налогового комитета утверждены новые минимальные оптово-отпускные и розничные цены на алкогольную продукцию (за исключением пива) с 1 декабря 2021 года, сообщает Norma.

В соответствии с документом минимальная оптовоотпускная цена предприятий-производителей на вина в сумах за 1 литр готовой продукции составляет 12 000 сумов ($1,1), коньяк - 48 200 сумов ($4,5), водку и прочую алкогольную продукцию - 30 200 сумов ($2,8).

При этом минимальная розничная цена на вина, в сумах за 1 литр готовой продукции составляет 14 200 сумов ($1,3), прежняя цена составляла 11 200 сумов ($1), коньяк - 57 800 сумов ($5,3), водку и прочую алкогольную продукцию - 36 200 сумов ($3,3). Прежняя цена коньяка составляла 41 200 сумов ($3,8), водки - 28 600 сумов ($2,6).

В последний раз цены на алкоголь в Узбекистане повышались в марте текущего года.