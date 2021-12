Женщина километр бежала за похитившим ее сына леопардом и спасла его голыми руками

CentralAsia (CA) - Жительница индийской деревни Бариджхариа, штат Мадхья-Прадеш, почти километр гналась за похитившим сына леопардом и спасла ребенка, голыми руками отбив его у хищника. Об этом сообщает издание Jagran.

Киран Баига вместе с тремя детьми разжигала костер возле собственного дома, чтобы обогреться. Неожиданно сзади на семью напал леопард. Хищник схватил восьмилетнего Рауля в зубы и побежал в направлении леса. Мать мальчика погналась за ним.

Пробежав около километра, животное остановилось в лесу и село, сжимая ребенка когтями. Индианка бросилась на леопарда и голыми руками отбила у него сына. Женщина обняла мальчика и хотела убежать, но, как только леопард отпустил добычу, он опять бросился на людей. Индианка схватила лапу большой кошки и сильно сжала ее.

К этому моменту на помощь прибежали жители деревни. Услышав шум, леопард скрылся.

