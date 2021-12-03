Казахстанский стартап Adapt по мобильной торговле запустят в Узбекистане

CentralAsia (UZ) - Стартап из Казахстана Adapt готовится к запуску на рынках Узбекистана и Кыргызстана, а также у себя на родине. Об этом сообщает издание Tengrinews.

В начале года группа молодых казахстанцев во главе с Бакытжаном Досом представила свою идею венчурному фонду из США 500 Global. Они предложили создать мобильное приложение, в котором любой малый бизнес может создать интернет-магазин за 3 минуты.

Команда смогла пройти отбор благодаря 6 годам опыта в сфере мобильной коммерции и нескольким этапам тестирования идеи. Получив инвестиции в размере $250 тысяч, команда начала работу над созданием стартапа.

Целевая аудитория Adapt — локальные предприниматели, желающие автоматизировать свои процессы и открыть новые онлайн-каналы продаж, указал Дос. В их число входят кафе, пекарни, мелкие магазины продуктов питания и одежды, а также фермеры и ремесленники.

«Такие компании обычно слишком малы и не могут позволить себе заказать интернет-магазин. А мы даем все решения в одном через смартфон», — добавил Дос.

Платформа будет присылать сообщения о заказах через push-уведомления и WhasApp. Также она предоставит прогнозы и рекомендации для владельцев на основе анализа собираемых данных — таких, как объём продаж, конверсия по товарам

Руководитель проекта отметил интерес к нему от большого числа международных венчурных фондов — проект уже презентовали более чем 50 инвесторам.

«На днях мы запускаем свой стартап Adapt, куда намерены привлечь до конца этого года более тысячи пользователей-предпринимателей из Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана. В первой половине следующего года мы хотим выйти на рынки Турции и Индии», — сообщил Бакытжан Дос.

В перспективе Adapt рассчитывает охватить рынок в $45 млрд и дать доступ к онлайн-магазинам для свыше 300 млн малых предприятий. Сейчас из них онлайн работают только 4%, указал Дос.