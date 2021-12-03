Компания друга и племянника Владимира Путина купила у миллиардера Алишера Усманова соцсеть VK

CentralAsia (UZ) - Страховая группа "Согаз", одним из крупнейших владельцев которой является племянник Путина Михаил Шеломов, приобрела у холдинга USM миллиардера Алишера Усманова контрольный пакет акций VK (бывшая Mail.ru Group). Еще один крупный пакет акций компании принадлежит российскому газовому гиганту "Газпрому" через "Газпромбанк".

Об этом сообщило радио "Голос Америки".

VK является владельцем крупнейшей российской социальной сети "ВКонтакте", а также "Одноклассников", почты mail.ru, сервиса доставки "Самокат" и доли в Delivery Club и "Кухне на районе", такси "Ситимобил", а также некоторые другие сервисы. Стоимость компании превышает 4,5 миллиарда долларов.

"Согаз" приобрел у USM 45-процентное участие в капитале компании "МФ технологии". Она является владелицей 57,3 процента голосов VK. Сумма сделки общественности не раскрыта. Ещё одним крупным пакетом акций владеет государственный "Ростех", который возглавляет сослуживец Путина по резидентуре КГБ в Дрездене Сергей Чемезов.

Уроженец Узбекистана Алишер Усманов является одним из богатейших бизнесменов России (согласно русской версии журнала «Forbes») и одним из богатейших жителей Великобритании (согласно рейтингу «Sunday Times»).

По версии «Коммерсантъ», Усманов вошел в первую десятку российских предпринимателей и топ-менеджеров по упоминаемости в зарубежных СМИ по итогам 2020 года.