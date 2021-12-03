Казахстан приостановил полеты в Египет из-за омикрон-штамма COVID-19

CentralAsia (KZ) - С 3 декабря Казахстан приостановил авиасообщение с Египтом, сообщает Zakon.kz.

Такое решение было принято в целях недопущения появления «омикрон-штамма» на территории Казахстана.

Авиасообщение между Казахстаном и Египтом выполнялось авиакомпаниями Air Astana и SCAT из Нур-Султана, Алматы, Шымкента, Костаная и Актобе в Шарм-Эль-Шейх.

По информации авиакомпаний, на сегодняшний день в Египте находится порядка 2 тыс. 800 пассажиров – граждан Казахстана.

Вывоз казахстанцев из Египта будет осуществляться с 3 по 10 декабря.

Согласно постановлению главного государственного санитарного врача, пассажирам, прибывшим из Египта, по прилету в Казахстан необходимо предъявить справку с отрицательным результатом теста на COVID-19 методом ПЦР, отобранного не ранее 72 часов на момент пересечения государственной границы РК, независимо от наличия полного курса вакцинации против COVID-19, а также самоизолироваться на 7 дней, независимо от наличия справки с отрицательным результатом теста на COVID-19 методом ПЦР и вакцинации против COVID-19.

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