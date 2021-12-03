Ученые выявили повышенный риск повторного COVID-19 из-за омикрон-штамма

CentralAsia (CA) - Новый омикрон-штамм коронавируса способен обходить иммунитет после перенесенного человеком COVID-19, что несет высокий риск повторной инфекции. Такой вывод сделала группа ученых из ЮАР, препринт их работы опубликован на портале MedRxiv.

«Омикрон-вариант (коронавируса) связан со значительной способностью обходить иммунитет от предшествующей инфекции», — говорится в препринте исследования. Это отличает новый штамм от предыдущих вариантов.

Как отмечают ученые, это наблюдение нужно принять во внимание при планировании стратегии общественного здравоохранения, особенно в странах с высоким уровнем иммунитета от перенесенного заболевания.

Вопрос, способен ли омикрон-штамм обходить иммунитет, индуцированный вакциной, для исследователей пока остается неясным, как и то, насколько вероятны тяжелое течение болезни, постинфекционные осложнения и летальный исход из-за заражения новым штаммом.

Для анализа ученые брали данные положительных результатов тестов на COVID-19 с 4 марта 2020 года по 27 ноября 2021 года. Были исследованы тесты более 2 млн 700 тыс. человек из ЮАР. Ученые сравнивали число первичных и повторных заражений в течение нескольких волн коронавируса.

Данное исследование пока является препринтом, то есть оно еще не прошло рецензирование в научных журналах и не получило оценку экспертного сообщества, которое бы установило истинность или ложность выводов исследования.

Во врачебной практике отмечается, что омикрон-штамм пока не вызывает тяжелых последствий. Доктор из ЮАР Унбен Пиллэй сообщал, что его симптомы похожи на симптомы гриппа и что зараженные переносят болезнь в легкой форме. Его коллега Анжелика Кутзи также утверждала, что заболевание протекает в легкой форме, в отличие от более ранних штаммов.