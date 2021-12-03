Основная часть Ташкента осталась без холодной воды

CentralAsia (UZ) - Утром 3 декабря в некоторых районах Ташкента наблюдались перебои с подачей питьевой воды.

В ООО «Тошкент шахар сув таъминот» объяснили данную ситуацию отказом насосных агрегатов в 8:30 утра в пятницу из-за неисправности в высоковольтном электроснабжении Кадырийского ГВС, обеспечивающего питьевой водой основную часть Ташкента.

«В настоящее время электроснабжение восстановлено, принимаются срочные меры по восстановлению гидравлического режима питьевой воды», - говорится в сообщении.

Руководители предприятия по водоснабжению Ташкента пообещали, что водоснабжение в столице восстановится в кратчайшие сроки.