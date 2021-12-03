В России за сутки выявлено 32 930 случаев коронавируса

CentralAsia (CA) - За минувшие сутки в России зарегистрировано 32 тыс. 930 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб.

Новые случаи выявлены в 85 регионах страны, в том числе активно без клинических проявлений — 2555 (7,8%). Таким образом, всего в России нарастающим итогом зарегистрировано 9 млн 736 тыс. 037 случаев (+0,34%) коронавирусной инфекции.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 226,8 млн лабораторных исследований на COVID-19, в том числе 625 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 1 млн 719 тыс. 408 человек.