В Южной Корее выявили случай заражения новым омикрон-штаммом гражданина Узбекистана

CentralAsia (UZ) - У мужчины из Узбекистана в Южной Корее обнаружили коронавирусную инфекцию нового штамма-омикрон. Заражение произошло после контакта мужчины с гражданами Кореи, вернувшимися из Нигерии, сообщили местные издания.

Корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний сообщило о первых случаях заболевания штаммом коронавируса «омикрон», пишет The Korea times.

В среду, 1 декабря, Корея подтвердила первые случаи инфекции «Omicron»: супружеская пара, вернувшаяся в Инчхон после посещения Нигерии, их узбекский друг, который отвез их домой из аэропорта, и отдельные случаи у двух женщин в возрасте 50 лет в провинции Кёнгидо, которые также недавно вернулись из Нигерии.

Было подтверждено, что сын пары, у которого уже был положительный результат на COVID-19, был инфицирован штаммом Омикрон. У жены и свекрови гражданина Узбекистана, а также еще одного их знакомого также положительный результат на COVID-19, и, хотя их результаты секвенирования генома еще не опубликованы, органы здравоохранения говорят, что их шансы заразиться вариантом Omicron очень высоки.

По данным издания, супружеская пара, вернувшаяся из Нигерии, ложно утверждала, что вернулись домой из аэропорта, взяв специальное такси, предназначенное для перевозки пациентов с подозрением на коронавирус или людей, ожидающих результатов анализов. Таким образом, органы здравоохранения не смогли идентифицировать из знакомого, гражданина Узбекистана как человека, имевшего тесный контакт с пациентами, и не потребовали от него помещения на карантин.

Узнав о заражении пары, мужчина добровольно пошел на анализ, который оказался отрицательным. Но вскоре после этого у него поднялась температура, и он был снова проверен, на этот раз с положительным результатом, 29 ноября. С того момента, как он забрал пару в аэропорту, до своей подтвержденной инфекции, мужчина занимался своей повседневной жизнью, встречаясь с другими людьми дома и на работе. Пара также имела тесный контакт с другими пассажирами рейса и их соседями после их прибытия до того, как стали известны результаты их тестов. Власти полагают, что пара, гражданин Узбекистана и члены их семей связались с почти 270 людьми, прежде чем были получены положительные результаты на коронавирус, создав таким образом кластер инфекции.

За день до того, как у гражданина Узбекистана вышел положительный результат, он посетил программу для иностранцев в церкви в Инчхоне, где собралось более 400 иностранных граждан. Органы здравоохранения поручили прихожанам пройти обследование.