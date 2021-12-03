В медцентрах Узбекистана внедрят систему российской поддержки врачебных решений

CentralAsia (UZ) - Резидент фонда "Сколково" (Группа ВЭБ.РФ) - "Медицинские скрининг-системы" и Министерство здравоохранения Узбекистана подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве.

В соответствии с документом, в медицинских центрах страны будет внедрена система обработки радиологических медицинских изображений с помощью искусственного интеллекта, сообщили в фонде.

"Проект подразумевает всестороннюю модернизацию радиологической службы страны. Это не только внедрение "Цельса" во все медучреждения, но и обновление оборудования, телекоммуникационной инфраструктуры, программного обеспечения. Важный этап - повышение квалификации врачей и обучение работе с системой", - говорится в сообщении пресс-службы фонда.

"Цельс" является российской платформой на базе искусственного интеллекта для анализа маммографий, флюорографий, КТ легких и головного мозга. Изображения передаются платформе, искусственный интеллект анализирует их и отмечает признаки патологических изменений. Врач получает результаты и предложение по их интерпретации.

Точность "Цельса" - от 95%, при этом он позволяет автоматизировать исследования. Например, обработка КТ легких и маммографии занимает около минуты, флюорографии - меньше 8 секунд.

Ожидается, что технологии искусственного интеллекта в сочетании с комплексной модернизацией рентгенологической службы помогут врачам Узбекистана выявлять патологии на ранней стадии, проводить больше исследований и одновременно снижать нагрузку на врачей.

"Система поддержки принятия врачебных решений компании "Цельс" не только получила одобрение российского регулятора, но и разрешение на применение в Европе. Точность нейросети по распознаванию изменений на снимках подтверждена в ходе "пилотов" в трех российских регионах", - рассказала вице-президент, исполнительный директор Кластера биологических и медицинских технологий фонда "Сколково" Наталья Полушкина.