В России за сутки от коронавируса скончались 1217 человек

CentralAsia (CA) - За прошедшие сутки в России от коронавирусной инфекции скончались 1217 человек, передает оперативный штаб.

Так, большинство новых случаев смерти зафиксировано в Москве — 95 и Санкт-Петербурге — 60.

Общее количество жертв коронавируса в России достигло 278 тыс. 857 человек. Всего с начала пандемии в РФ COVID-19 выявлен у более 9,7 млн, из них выздоровели — 8,4 млн, под медицинским наблюдением остаются 1 млн 719 тыс. 408 пациентов.