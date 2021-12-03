Верховный вождь талибов издал указ о брачных правах афганских женщин

Хайбатулла Ахундзада

CentralAsia (CA) - Верховный вождь (амир аль-муминин) движения «Талибан» Хайбатулла Ахундзада издал указ, который регулирует права афганских женщин, касающиеся замужества. Текст указа опубликовал на своей странице в сети Twitter пресс-секретарь радикального движения Забиулла Муджахед.

فرمان خاص عالیقدر امیرالمؤمنین در مورد حقوق زنان صادر شد https://t.co/OEZYqiUeZp pic.twitter.com/E6PdPIvyXm — Zabihullah (..ذبـــــیح الله م ) (@Zabehulah_M33) December 3, 2021

В указе, в частности, говорится, что взрослые девушки должны выходить замуж только по собственному согласию, их нельзя принуждать к вступлению в брак. «Никто не имеет права отдавать девушек (для последующего брака) кому-либо для решения своих дел или прекращения вражды», — сказано в указе.

В документе также указано, что вдова не может быть насильно выдана замуж за брата своего мужа или кого-либо еще — отмечается, что принуждение вдовы к браку с кем-то из родственников ее покойного мужа является распространенной практикой в афганском обществе, особенно в сельской местности. В соответствии с указом верховного вождя талибов, вдова имеет право выйти замуж по своему желанию и самостоятельно определять свою судьбу. Вдова также имеет право на наследство от умершего мужа и свою долю имущества при вступлении в новый брак.

Указ предписывает всем судам рассматривать петиции женщин и уделять особое внимание соблюдению прав вдов.

После захвата в августе текущего года власти в Афганистане талибы начали последовательно ущемлять права женщин, несмотря на заявления высокопоставленных членов радикального движения, что женщинам при их власти не грозит дискриминация.

В частности, прекратили работу школы, в которых могли учиться девочки среднего и старшего возраста. Женщинам фактически запрещено заниматься спортом, иметь собственный бизнес и учиться в университетах. Кроме того, талибы сильно ограничили работу женщин в СМИ.

При этом на фоне чрезвычайной гуманитарной ситуации, сложившейся в Афганистане из-за засухи в этом году, а также боевых действий и отказа многих иностранных организаций от сотрудничества с талибами, афганцы все чаще продают своих дочерей в качестве будущих жен, чтобы прокормить остальных членов своих семей.

Также отмечается, что сам Хайбатулла Ахундзада еще ни разу после захвата Кабула его сторонниками не появлялся перед журналистами. Несколько указов, изданных от его имени, публиковались представителями радикального движения в интернете в виде напечатанных текстов, даже без подписи самого верховного вождя.

В конце октября появилась информация, что Ахундзада впервые выступил на публике после взятия власти в Афганистане талибами. Якобы это произошло в южном афганском городе Кандагар. В качестве доказательства талибы разместили в интернете 10-минутную аудиозапись своего верховного вождя, а также опубликовали одну фотографию его встречи со своими последователями, на которой очень трудно распознать лица людей.

Лидером радикального движения Ахундзада стал в 2016 году после того, как в результате удара беспилотника погиб его предшественник Ахтар Мансур. Ранее он никогда не выступал с публичными речами и его местонахождение талибами не разглашалось. Отдельные эксперты высказывали мнение, что Ахундзада давно умер или был убит.