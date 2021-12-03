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Сыну Каддафи разрешили принять участие в выборах президента Ливии
Предыстория: Сына Каддафи исключили из кандидатов на пост президента Ливии

CentralAsia (CA) -  Избирательная комиссия Ливии принял решение восстановить Сейфа аль-Ислама Каддафи, второго сына убитого боевиками 10 лет назад лидера Ливии Муамара Каддафи, в списках кандидатов на пост президента страны, передает издание Deutsche Welle.

Суд в южной провинции Сабха вынес решение в пользу Сейфа Каддафи, который ранее был лишен права баллотироваться из-за того, что в прошлом он был осужден за применение насилия против демонстрантов.

Каддафи написал в Twitter, чтобы поблагодарить судей за то, что они рисковали своей личной безопасностью. Он сказал, что они сделали это «во имя истины». Его адвокат Халед аль-Зайди назвал восстановление Каддафи в списках «победой правосудия и воли народа».

Между тем ливийский аналитик Эмадеддин Бади написал в Twitter, что решение, принятое судьями, лишь породило еще больше вопросов.

«Избирательный процесс постепенно разрушает доверие к ООН, судебной системе Ливии и выборам как способу выхода из кризиса», - сказал Бади.

Сейф аль-Ислам - один из наиболее преданных соратников своего отца. Он находился в ливийской тюрьме до июля 2017 года. Прокурор Международного уголовного суда после новостей об освобождении Сейфа аль-Ислама Каддафи вновь призвал арестовать его. В отношении него действует ордер на арест, выданный МУС еще в 2011 году.

Сын Каддафи подал документы на участие в президентских выборах в Ливии 14 ноября.

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