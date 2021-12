Сыну Каддафи разрешили принять участие в выборах президента Ливии

CentralAsia (CA) - Избирательная комиссия Ливии принял решение восстановить Сейфа аль-Ислама Каддафи, второго сына убитого боевиками 10 лет назад лидера Ливии Муамара Каддафи, в списках кандидатов на пост президента страны, передает издание Deutsche Welle.

Суд в южной провинции Сабха вынес решение в пользу Сейфа Каддафи, который ранее был лишен права баллотироваться из-за того, что в прошлом он был осужден за применение насилия против демонстрантов.

Каддафи написал в Twitter, чтобы поблагодарить судей за то, что они рисковали своей личной безопасностью. Он сказал, что они сделали это «во имя истины». Его адвокат Халед аль-Зайди назвал восстановление Каддафи в списках «победой правосудия и воли народа».

Между тем ливийский аналитик Эмадеддин Бади написал в Twitter, что решение, принятое судьями, лишь породило еще больше вопросов.

Sebha's court reinstates Seif Gaddafi as candidate, upholding the appeal against his dismissal from the Presidential Race.



The electoral process is slowly achieving a hat trick, destroying the credibility of the UN, of #Libya's judiciary, & of elections as a way of the crisis.