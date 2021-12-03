Сыну Каддафи разрешили принять участие в выборах президента Ливии

- Азия и мир, политика
- 17:02, 03 декабря 2021
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CentralAsia (CA) - Избирательная комиссия Ливии принял решение восстановить Сейфа аль-Ислама Каддафи, второго сына убитого боевиками 10 лет назад лидера Ливии Муамара Каддафи, в списках кандидатов на пост президента страны, передает издание Deutsche Welle.
Суд в южной провинции Сабха вынес решение в пользу Сейфа Каддафи, который ранее был лишен права баллотироваться из-за того, что в прошлом он был осужден за применение насилия против демонстрантов.
Каддафи написал в Twitter, чтобы поблагодарить судей за то, что они рисковали своей личной безопасностью. Он сказал, что они сделали это «во имя истины». Его адвокат Халед аль-Зайди назвал восстановление Каддафи в списках «победой правосудия и воли народа».
Между тем ливийский аналитик Эмадеддин Бади написал в Twitter, что решение, принятое судьями, лишь породило еще больше вопросов.
Sebha's court reinstates Seif Gaddafi as candidate, upholding the appeal against his dismissal from the Presidential Race.— Emadeddin Badi (@emad_badi) December 2, 2021
The electoral process is slowly achieving a hat trick, destroying the credibility of the UN, of #Libya's judiciary, & of elections as a way of the crisis.
«Избирательный процесс постепенно разрушает доверие к ООН, судебной системе Ливии и выборам как способу выхода из кризиса», - сказал Бади.
Сейф аль-Ислам - один из наиболее преданных соратников своего отца. Он находился в ливийской тюрьме до июля 2017 года. Прокурор Международного уголовного суда после новостей об освобождении Сейфа аль-Ислама Каддафи вновь призвал арестовать его. В отношении него действует ордер на арест, выданный МУС еще в 2011 году.
Сын Каддафи подал документы на участие в президентских выборах в Ливии 14 ноября.