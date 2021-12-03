Туркменистан предложил Кыргызстану использовать порт в Туркменбаши для перевозки грузов

CentralAsia (TM) - 2 декабря прошло пятое онлайн-заседание Межправительственной туркмено-кыргызской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству.

В работе Комиссии приняли участие руководители и представители министерств, отраслевых ведомств и деловых кругов двух стран.

Участники заседания обсудили вопросы совместной работы по транспортному коридору. Туркменистан предложил кыргызским партнерам использовать морской порт в Туркменбаши для перевозки грузов по направлению Восток–Запад–Восток, сообщает госинформагентство ТДХ.

Стороны также обсудили необходимость принятия мер для увеличения объемов взаимного товарооборота, расширения разнообразия поставляемых товаров и услуг, наращивания инвестиционных связей, а также установление прямых контактов между экономическими субъектами обоих государств.

Минэнерго Кыргызстана сообщает, что стороны также обсудили продление поставок туркменской электроэнергии на 2022 год. Переговоры в этом направлении ведутся на уровне глав государств и министерств, пишет издание.

Туркменистан экспортирует электроэнергию в Кыргызстан транзитом через Узбекистан с августа 2021 года. Планируется, что до декабря туркменская сторона поставит 501,9 млн кВт⋅ч по цене 2,05 сома/кВт.ч или $0,02422. Согласно подсчетам эксперта, Туркменистан получает по $0,02 за кВт⋅ч, а оставшиеся $0,00422 – плата Узбекистану за транзит.