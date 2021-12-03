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В Казахстане ожидаются морозы до — 20 градусов, - синоптики

CentralAsia (KZ) -  Синоптики «Казгидромет» предоставил прогноз погоды по Казахстану на 4-6 декабря.

По данным метеорологов, 4 декабря на большей части Казахстана синоптическую ситуацию будет определять отрог антициклона, ожидается погода без осадков. А погоду южных регионов будет определять южный циклон, принося с собой дожди, усиление ветра с пыльными бурями. 5-6 декабря с прохождением атмосферных фронтальных разделов, связанных с ложбиной северо-западного циклона, в большинстве областей ожидается неустойчивый характер погоды. Пройдут осадки преимущественно в виде снега, ожидается гололед, туман, порывистый ветер в северной половине с метелью.

«На западе температура воздуха ночью 5 мороза - 3 тепла, днем 3 мороза - 5 тепла, на северо-западе небольшое понижение температуры воздуха ночью от 6 мороза - 3 тепла до 3-11 мороза, днем 0-8 мороза, на севере понижение температуры ночью от 5-13 до 10-18 мороза, днем от 2-10 до 5-13 мороза, на востоке и в центре республики колебание температуры воздуха ночью от 5-13 до 10-20 мороза, днем 0-10 мороза, на юге, юго-востоке страны ночью 2 мороза - 7 тепла, днем 2-12 тепла», - говорится в сообщении.

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