Президент Узбекистана посетит Казахстан 5-6 декабря

- Узбекистан, политика
- 18:00, 03 декабря 2021
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CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению главы Казахстана Касым-Жомарта Токаева 5-6 декабря посетит РК с государственным визитом.
В соответствии с программой пребывания в городе Нур-Султане состоятся встречи и переговоры на высшем уровне, в ходе которых будут рассмотрены пути дальнейшего укрепления отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства между двумя братскими странами, сообщила пресс-служба главы РУз.
В повестку дня включены актуальные вопросы углубления политического диалога, расширения торгово-экономического сотрудничества, прежде всего практического взаимодействия и продвижения конкретных проектов кооперации в разных отраслях экономики, а также активизации программы культурно-гуманитарного обмена.
Кроме того, лидеры Узбекистана и Казахстана обменяются мнениями по международной проблематике и обсудят основные направления региональной интеграции.
По итогам саммита планируется подписание солидного пакета двусторонних документов.
В преддверии визита в Нур-Султане также пройдет бизнес-форум с участием ведущих компаний и предпринимателей наших стран.