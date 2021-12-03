экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Президент Узбекистана посетит Казахстан 5-6 декабря

CentralAsia (UZ) -  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению главы Казахстана Касым-Жомарта Токаева 5-6 декабря посетит РК с государственным визитом.

В соответствии с программой пребывания в городе Нур-Султане состоятся встречи и переговоры на высшем уровне, в ходе которых будут рассмотрены пути дальнейшего укрепления отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства между двумя братскими странами, сообщила пресс-служба главы РУз.

В повестку дня включены актуальные вопросы углубления политического диалога, расширения торгово-экономического сотрудничества, прежде всего практического взаимодействия и продвижения конкретных проектов кооперации в разных отраслях экономики, а также активизации программы культурно-гуманитарного обмена.

Кроме того, лидеры Узбекистана и Казахстана обменяются мнениями по международной проблематике и обсудят основные направления региональной интеграции.

По итогам саммита планируется подписание солидного пакета двусторонних документов.

В преддверии визита в Нур-Султане также пройдет бизнес-форум с участием ведущих компаний и предпринимателей наших стран.

print
  • Отношения стратегического партнерства между Монголией и Индией будут и дальше углубляться
  • Узбекистан подтвердил готовность к членству в ЕАБР
  • В Казахстане за сутки от коронавируса и пневмонии скончались 15 человек


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com