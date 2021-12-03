В Узбекистане муж зарезал жену после 25 лет брака

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CentralAsia (UZ) - Мать пятерых детей, проживавшая в махалле "Зарангари" Гиждуванского района Бухарской области, зарезана своим мужем. Об этом сообщило издание "Дарё", ссылаясь на заместителя начальника ОВД Гиждуванского района Абдухалил Носиров.

Как сообщается, между 45-летним мужчиной и его супругой произошёл конфликт. Во время ссоры он нанес один удар в область грудной клетки кухонным ножом.

Женщина скончалась на месте от острого внутреннего и наружного кровотечения.

Отмечается, что супруги прожили вместе 25 лет. В 2016 году обвиняемый отбывал тюремный срок по обвинению в выращивании и продаже наркотических средств.