Умерла российская актриса Нина Ургант

CentralAsia (CA) - Советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР Нина Ургант скончалась на 93-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС.

О том, когда пройдет прощание с артисткой и похороны, пока не сообщается.

Нина Ургант родилась в 1929 году в городе Луга в Ленинградской области. Получила образование в Ленинградском театральном институте имени Островского. За годы своей карьеры она служила в Академическом театре имени Волкова в Ярославле, Ленинградском театре имени Ленинского комсомола, а также в «Ленкоме». С 1962 года она стала актрисой Александринского театра.

В числе наиболее известных фильмов с ее участием – «Белорусский вокзал», «Волшебная сила», «Осторожно, бабушка!», «Я родом из детства» и «Красавец-мужчина».

В 1974 году Ургант присвоили звание народной артистки РСФСР, а в 1976 году она становилась лауреатом Государственной премии СССР.