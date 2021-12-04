Британские ученые назвали шесть лучших вакцин для ревакцинации

CentralAsia (CA) - Ученые в Великобритании пришли к выводу, что для ревакцинации привившимся AstraZeneca или Pfizer подходят препараты от шести производителей. По результатам исследования выяснилось, что все они позволяют повысить уровень антител, сообщает агентство Bloomberg.

Всего в исследовании изучали семь вакцин. Как отмечают авторы исследования, единственным препаратом, который не привел к повышению антител у привившихся Pfizer, стал Valneva, разработанный одноименной французско-австрийской компанией. Остальными вакцинами, которые исследовали в эксперименте, стали Pfizer, Moderna, Johnson&Johnson, AstraZeneca, немецкая Curevac, а также американская Novavax. Две последние пока не одобрены в Великобритании и властями ЕС.

Автор исследования Саул Фауст отметил, что участвовавшие в исследовании вакцины показали в том числе и хороший иммунный ответ организма.

В исследовании приняли участие 2800 добровольцев в возрасте от 30 лет. Ревакцинацию им делали через 10–12 недель после введения последней дозы.

Результаты исследования ученых из Великобритании опубликованы на фоне планов европейских стран активировать ревакцинацию и сократить время между прививками в связи с появлением нового омикрон-штамма. Изначально Всемирная организация здравоохранения предупредила, что он может изменить ход пандемии, поскольку неясно, насколько эффективны против него существующие препараты.