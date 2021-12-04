Ограничения, введенные странами на въезд из-за омикрон-штамма, неэффективны, - ООН

CentralAsia (CA) - Введенные рядом стран ограничения на въезд из-за нового омикрон-штамма COVID-19 являются несправедливыми и неэффективными. Об этом генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш написал в своем Twitter.

«Учитывая то, что вирус действительно не знает границ, ограничения на поездки, которые изолируют какую-либо страну или регион, являются несправедливыми, репрессивными и неэффективными», — указал он.

Кроме этого, Гутерриш призвал «все правительства» вместо ограничений на въезд рассмотреть возможность повторного тестирования на COVID-19 для путешественников.

Новый штамм коронавируса B.1.1.529 впервые выявили в ЮАР 11 ноября. Bсемирная организация здравоохранения (ВОЗ) присвоила ему название «омикрон» и заявила о глобальном риске из-за его распространения. По предварительным данным ВОЗ, этот штамм может быть заразнее своих предшественников.

Ряд стран, среди которых США, Япония, Великобритания и Кувейт, ограничили въезд для иностранцев, приезжающих из южно-африканских стран. При этом Израиль закрыл границу для всех иностранцев, а Марокко полностью остановило авиасообщение.