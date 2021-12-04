Около десятка iPhone сотрудников Госдепа взломаны израильской программой - СМИ

CentralAsia (CA) - iPhone по меньшей мере девяти сотрудников Государственного департамента США были взломаны при помощи оборудования, созданного израильской компанией NSO Group. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на четыре источника.

По их словам, целью хакеров были сотрудники ведомства, которые либо работали в посольстве США в Уганде, либо занимались вопросами, связанными с ситуацией в этой стране. При этом пока не удалось определить, кто именно стоял за взломом смартфонов.

В ответ на это сообщения в NSO Group сообщили, что у них нет данных о том, что именно оборудование израильской компании использовалось для хакерской атаки. Там пообещали провести расследование, а в случае подтверждения информации навсегда прекратить сотрудничество с виновными. В NSO Group также заявили, что заинтересованы в сотрудничестве со всеми правительствами и готовы предоставлять необходимые данные.

Как сообщает агентство Bloomberg, факт взлома подтвердила Apple, направившая соответствующие уведомления пострадавшим.

В Госдепе комментировать информацию Reuters пока отказались, однако уточнили, что недавно Министерство торговли США уже поместило NSO Group в свой черный список, что должно затруднить сотрудничество с ней для американских компаний и ведомств. Во внешнеполитическом ведомстве объяснили это тем, что израильтяне и ранее поставляли свое оборудование иностранным правительствам, которые использовали его для слежки за чиновниками, журналистами, общественными деятелями, учеными, сотрудниками дипломатических представительств.

24 ноября стало известно о том, что в суд на NSO Group подала Apple. Компания добивается постоянного запрета для NSO Group на использование любого своего программного обеспечения.

В июле появлялась информация о том, что разработанное NSO Group программное обеспечение использовалось для слежки за владельцами 1 тыс. телефонных номеров. Однако подтверждения этих данных со стороны правительственных органов не последовало.