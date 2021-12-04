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За сутки в Казахстане зарегистрировано почти 700 новых случаев заражения коронавирусом

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 686 случаев заболевания коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19) против 724 днем ранее, сообщило Министерство здравоохранения.

Всего в РК подтверждено 974 455 случаев заражения COVID-19.

Суточный прирост заболеваемости в РК не превышает 1 000 уже около двух недель.

Число выздоровевших от коронавирусной инфекции в стране выросло за сутки на 1 122 – до 940 688.

Минздрав сообщил о 20 умерших за сутки пациентах, с начала пандемии в Казахстане скончалось 12 754 человека.

Коронавирус в Казахстане
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