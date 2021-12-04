Нурсултан Назарбаев анонсировал строительство АЭС в Казахстане

CentralAsia (KZ) - В Казахстане будет построена атомная электростанция. Об этом сообщил в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну для его фильма «Казах. История золотого человека» экс-президент страны Нурсултан Назарбаев, передает Tengrinews.
«Мы будем строить атомную станцию. Выбрать надо подрядчика и технологию. Сильное желание проявляют Россия, Япония, Южная Корея и американские компании», - сказал он.
По словам Назарбаева, необходимость строительства станции продиктована дефицитом электроэнергии в стране в обозримом будущем.
«У нас есть комиссия, которая смотрит, где построить и когда построить. Просто на сегодня это не является вопросом номер один. Но мы будем строить», - добавил Назарбаев.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев допустил возможность строительства АЭС в стране.