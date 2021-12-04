Нурсултан Назарбаев анонсировал строительство АЭС в Казахстане

CentralAsia (KZ) - В Казахстане будет построена атомная электростанция. Об этом сообщил в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну для его фильма «Казах. История золотого человека» экс-президент страны Нурсултан Назарбаев, передает Tengrinews.

«Мы будем строить атомную станцию. Выбрать надо подрядчика и технологию. Сильное желание проявляют Россия, Япония, Южная Корея и американские компании», - сказал он.

По словам Назарбаева, необходимость строительства станции продиктована дефицитом электроэнергии в стране в обозримом будущем.

«У нас есть комиссия, которая смотрит, где построить и когда построить. Просто на сегодня это не является вопросом номер один. Но мы будем строить», - добавил Назарбаев.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев допустил возможность строительства АЭС в стране.

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