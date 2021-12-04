Четыре привычки, приводящие к раку - СМИ

CentralAsia (CA) - Исследования показали, что возникновение рака напрямую связано с образом жизни, который мы ведем, утверждает пользователь WeChat. Он перечисляет четыре «вредные привычки», влияющие на развитие онкологии. При этом, отмечает автор, хотя бороться с раком не так просто, но все же есть продукты, способные защитить от него.

Всем известно, что медицинское сообщество признало рак убийцей человечества. Это ужасная болезнь, которая приводит в отчаяние каждого. Исследования преболезненных состояний показывают, что возникновение онкологических заболеваний имеет большую связь с повседневными привычками. Некоторые вредные привычки действительно повышают риск развития рака.

Поздний отход ко сну и недостаток отдыха

В последние годы привычка засиживаться допоздна стала нормой для многих людей. Однако причиняемый вред организму намного более ужасен, чем вы думаете. Согласно данным исследований, люди, которые поздно ложатся спать, имеют большую вероятность заболеть раком, по сравнению с теми, кто придерживается правильного режима сна и бодрствования.

Раздражительность

Быстрый темп современной жизни оказывает сильное давление на молодежь. Длительное пребывание в условиях стресса негативно сказывается на нервной системе, что приводит к раздражительности и депрессии. Люди, которые долгое время находятся в угнетенном состоянии, более подвержены риску заболеть онкологией.

Нарушение функций желудка и селезенки

Селезенка и желудок играют важную роль в функционировании организма, и нарушений их работы может привести к тяжелым последствиям, среди которых не только снижение аппетита и усвояемости питательных веществ, но и плохое выведение излишней жидкости и развитие различных заболеваний. В долгосрочной перспективе такое состояние может вызывать онкологию.

Регулярное употребление недоеденной пищи

У людей, которые часто доедают блюда, которые были приготовлены некоторое время назад, возрастает вероятность развития рака, в особенности желудка. Дело в том, что в такой пище со временем начинают накапливаться нитриты, которые являются мощными канцерогенами.

Для профилактики онкологических заболеваний, помимо избавления от перечисленных выше привычек, необходимо включить в рацион больше продуктов питания, обладающих противораковыми свойствами.

Помидоры

Помидоры и томаты обладают мощной антиоксидантной активностью и способствуют эффективному снижению риска развития рака поджелудочной железы, прямой кишки, гортани, полости рта, легких и молочной железы. Регулярное употребление помидоров также отлично помогает в отбеливании и питании кожи.

Морская капуста

Морская капуста способна уничтожать или подавлять размножение бактерий, которые вызывают образование канцерогенов в кишечнике. Клетчатка, содержащаяся в данном продукте, также может способствовать выведению желчной кислоты и холестерина. Экстракт ламинарии оказывает ингибирующее действие на раковые клетки.

Вишня

Несмотря на высокую стоимость вишни, она пользуется большой популярностью и положительно влияет на организм человека. Употребление даже небольшого количества данной ягоды способствует подавлению веществ, вызывающих развитие рака.

Киви

Киви богаты витамином С, который является антиоксидантом и может эффективно подавлять процесс нитрификации. Данный фрукт также содержит вещества, которые помогают организму бороться с мутацией генов и предотвращать развитие онкологических заболеваний.